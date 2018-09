Rosenlady Nadine Klein (32) hatte in diesem Jahr die Qual der Wahl: Unter 20 Anwärtern musste die Bachelorette ihren Mister Right finden. Und die Kandidaten der sechsten Staffel hätten nicht unterschiedlicher sein können. Ein Zufall sei die Vielfalt der Männer allerdings nicht gewesen – das behauptet jetzt zumindest ein Insider gegenüber Promiflash. Neben der Tatsache, dass Showsieger Alexander Hindersmann (30) schon im Casting als Gewinner festgestanden habe, sollen auch seine Mitstreiter im Vorfeld eine klare Rolle zugeteilt bekommen haben.

"Es gab schon vor Beginn der Show eine ganz klare Rollenverteilung. Es wurde jedem Kandidaten, ein ganz klarer Charakter zugeordnet und anhand dessen auch die Geschichte gebaut", offenbarte ein Insider des Kuppelformats. Der Drittplatzierte Filip Pavlovic (24) sei beispielsweise zum Chaoten und Pöbler der Show gemacht worden. Dabei sei der Hamburger Jung in Wirklichkeit ganz anderes. In der Männervilla soll er für jede Menge gute Laune und Entertainment gesorgt haben. "Einige Kandidaten fühlen sich teilweise total verarscht und sind im Nachgang enttäuscht, dass sie von der Produktion so falsch dargestellt worden sind", teilte der Informant mit.

Finalist Daniel Lott (27) gehört offensichtlich nicht in den Kreis der enttäuschten Kandidaten. Denn nur wenige Tage nach der Ausstrahlung der letzten Episode schwärmte der Schwabe auf seinem Instagram-Profil in den höchsten Tönen von der "Die Bachelorette"-Produktion: "Ihr seid großartig und es war mir eine Ehre mit euch coolen Leuten das Ding zu drehen."

MG RTL D Nadine Klein und Kandidaten vor einem Gruppendate

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidaten Manuel, Filip, Brian, Alexander, Jan und Sören

MG RTL D Daniel Lott, Bachelorette-Kandidat 2018

