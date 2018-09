Was ihr Liebesleben angeht, ist Lena Meyer-Landrut (27) wirklich alles andere als ein offenes Buch. Obwohl die Sängerin seit über acht Jahren mit ihrem Schatz Max von Helldorff glücklich ist, hat sie ihm tatsächlich erst vor wenigen Monaten einen öffentlichen Liebes-Post im Netz gewidmet. Zum Geburtstag ihres Herzensmanns greift die Brünette jetzt erneut tief in die Romantik-Trickkiste und verzückt ihre Fans!

In ihrer Instagram-Story geht es niedlich los: Auf dem Pic drückt die Verliebte dem B-Day-Boy einen Kuss auf die Wange. Kein Wunder, dass der gekrönte und geküsste Mann der Stunde bis über beide Ohren strahlt. Das ist aber nicht die einzige Überraschung: Auf ihrem Profil lässt Lena ihre Community außerdem an weiteren Bildern teilhaben – wie es aussieht, feiert das Paar Max' Ehrentag ganz entspannt auf Mykonos.

Das Süßeste kommt aber noch: Auf dem gemeinsamen Schnappschuss der Turteltauben im Urlaub macht Lena ihrem Freund eine Liebeserklärung. "Ich strotze vor Freude, Geborgenheit und Sicherheit, wenn ich an dich denke. Du bist ganz besonders und ich bin so aufgeregt zu sehen, was dieses nächste Jahr dir bringen wird. Du starke, scharfsinnige und fürsorgliche Seele", lauten die herzerwärmenden Zeilen.

