Sie will zusammen mit ihm alt werden! Lena Meyer-Landrut (27) hat seit bereits acht Jahren ihr großes Liebesglück gefunden: Die Sängerin ist mit ihrem Schatz Max von Helldorff megahappy! Die Beziehung zu ihrer Jugendliebe hält die einstige ESC-Gewinnerin meist strickt aus der Öffentlichkeit heraus und genießt lieber private Turtelmomente. Doch in ihrem aktuellen Social-Media-Post widmet Lena ihrem Liebling diese zuckersüßen Zeilen!

Die "Stardust"-Interpretin feierte am 23. Mai ihren Geburtstag mit ihrem Freund im Nobelort Kitzbühl in Tirol. Auf einem Schnappschuss, der wohl an ihrem Ehrentag entstanden sein muss, chillt Lena gerade gelassen im Pool und grinst megazufrieden in die Kamera. Ihr Freund scheint den einstigen Schützling von Stefan Raab (51) so glücklich zu machen – was auch Lenas Bildunterschrift beweist: "Danke vielmals an dich, Max, für diesen Tag, für die vergangenen Jahre und für unsere gemeinsame Zukunft."

Nachdem sie ihren Max erst knapp vor einem Jahr auf den ersten gemeinsamen Couple-Pics präsentierte, sprach die Beauty wenig später bei der Sommerausgabe von Sing meinen Song 2017 erstmals darüber, wie sehr sie ihren Langzeitfreund liebe. Für ihn hat die Brünette auch ihren Song "Beat To The Melody" verfasst.

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Instagram / lenas_view Lena Meyer-Landrut mit Freund Max von Helldorff auf dem Coachella Festival 2017

Lena Meyer-Landrut / Instagram Lena Meyer-Landrut und ihr fester Freund, Februar 2017

