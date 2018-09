Vor wenigen Tagen erschütterte der plötzliche Tod von Rap-Star Mac Miller (✝26) die gesamte Musikwelt. Der wortgewandte Künstler war am 7. September tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. War man zunächst von einer Drogenüberdosis als Todesursache ausgegangen, bleibt nach der Autopsie der Grund für sein Ableben immer noch rätselhaft. Ein Freund entdeckte Macs leblosen Körper in seiner Wohnung – nun wurde der Notruf veröffentlicht, in dem dessen dramatische Reaktion zu hören ist!

TMZ liegt die Aufzeichnung des verzweifelten Anrufs des Rapper-Kumpels vor, als er dessen Leiche in seinem Appartement im San Fernando Valley entdeckte. Völlig aufgelöst hört man den Vertrauten des gerade einmal 26 Jahre alten Verstorbenen schluchzen und "Bitte beeilt euch" rufen. Dann bricht das Telefonat auf einmal ab. "Ich glaube, wir haben ihn verloren", hört man den Beamten am anderen Ende der Leitung noch sagen. Der Anblick des toten Macs scheint bei dem unbekannten Kameraden wirklich traumatisierend gewesen zu sein.

Der Tod des Rappers sorgte nicht nur bei den Millionen Fans, sondern auch bei seinen geschätzten Musikerkollegen für Entsetzen. So zeigten sich nach der Tragödie viele Stars wie Wiz Khalifa (31), DJ Khaled (42), Charlie Puth (26), Shawn Mendes (20) oder Ed Sheeran (27) extrem betroffen.

Kevin Winter/Getty Images Mac Miller, US-Rapper

Getty Images Mac Miller beim "Wonderland"-Konzert in Los Angeles

Michael Wright/WENN.com Mac Miller, Rapper



