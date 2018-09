Es wird magisch, musikalisch und mega-sexy auf dem Dancefloor! Auch das US-Publikum hat eine heiß geliebte Tanzsendung wie Let's Dance, die Jahr für Jahr die Promis aufs Parkett lockt: Seit 2005 läuft Dancing with the Stars sehr erfolgreich. Gerüchte um eine Teilnahme gab es unter anderem bei Sarah Michelle Gellar (41), nachdem diese eine der Shows besucht hatte. Aber auch wenn große Fan-Hoffnungen, dass auch die Schauspielerin teilnehmen könnte, nun platzen: 13 andere Glam-Kandidaten werden die Bühne rocken – Filmstars und Serien-Lieblinge inklusive!

Bei einem Foto-Event am Mittwoch stellten sich die neuen Tanzpaare offiziell den Fotografen in New York vor. Neben einigen Sport- und Serienstars, die vorrangig im Land der unbegrenzten Möglichkeiten bekannt sind, tanzen auch vier hierzulande berühmte Promis mit: Sängerin Tinashe (25) wird sich unter anderem mit Instagram-Model Alexis Ren (21), dem Fuller House-Schauspieler Juan Pablo Di Pace und Harry Potter-Star Evanna Lynch (27) messen. Ab dem 24. September wird sich zeigen, welcher der insgesamt 13 Teilnehmer die besten Performances abliefern und damit das Publikum begeistern wird – die Konkurrenz ist jedenfalls nicht zu verachten.

Mit Danelle Umstead nimmt außerdem eine Paralympics-Sportlerin teil, die besondere Voraussetzungen mitbringt. Sie tritt mit einer starken Sehbehinderung und Multipler Sklerose an – ihre sportlichen Fähigkeiten stellt sie seit Jahren bereits sehr erfolgreich als preisgekrönte alpine Skifahrerin unter Beweis. Neben der 46-Jährigen wollen sich auch Comedian Nikki Glaser, "The Facts of Life"-Star Nancy McKeon, Disney-Schauspieler Milo Manheim, Radiomoderator Bobby Bones, Super Bowl-Gewinner DeMarcus Ware, The Bachelorette-Kandidat Joe Amabile, Ex-Sportlerin Mary Lou Retton und "The Dukes of Hazzard"-Darsteller John Schneider die Sieg-Trophäe unter den Nagel reißen. Würdet ihr euch den Tanz-Wettkampf ansehen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Getty Images Sarah Michelle Gellar beim 102.7 KISS FM-Jingle Ball 2017

Anzeige

Getty Images Evanna Lynch und "Dancing with the Stars"-Profi Keo Motsepe

Anzeige

Getty Images Danelle Umstead, "Dancing with the Stars"-Kandidatin 2018

Anzeige

Würdet ihr euch die "Dancing with the Stars"-Staffel ansehen? Ja, liebend gerne! Nicht unbedingt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de