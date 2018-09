Folgt jetzt der große Rosenkrieg? Die Goodbye Deutschland-Auswanderer Chris Töpperwien und seine Ehefrau Magdalèna Kalley gaben am Dienstag überraschend bekannt: Sie gehen nach vier gemeinsamen Ehejahren ab sofort getrennte Wege. Schon im Januar war von Eheproblemen die Rede – diese konnte das TV-Duo jetzt wohl nicht mehr kitten! Doch obwohl die beiden kein Paar mehr sind, gibt es kein böses Blut – im Gegenteil!

Der Wurstspezialist und die Schauspielerin sind nach wie vor Freunde und verstehen sich blendend! Das machte der selbst ernannte Currywurstmann nun in seiner Instagram-Story deutlich. Dort beantwortete Chris eine Frage, die ihm in den vergangenen Tagen wohl sehr häufig gestellt wurde: "Ob Magey und ich noch reden? Nö! Wir lachen!" Dazu postete der frischgebackene Single einen Screenshot von einer WhatsApp-Unterhaltung mit seiner Noch-Frau, der beweist: Die zwei sind offenbar noch immer zu Scherzen aufgelegt!

Schwierige Zeiten haben Chris und Magdalèna als Paar schon des Öfteren durchgestanden – und werden es als Freunde sicher auch weiterhin tun. Der Grund: Der smarte Geschäftsmann leidet an Depressionen und muss sich tagtäglich seinen psychischen Problemen stellen. Dabei hat ihn die Blondine bisher immer unterstützt, wie er 2016 im Interview mit Closer offenbarte: "Ich will Heilung. Mit Magey habe ich täglich einen Grund an meiner Seite, das alles zu schaffen. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie täte."

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, TV-Auswanderer

Anzeige

RTL / Stefan Menne Chris Töpperwien und Magdalèna Kalley bei "Das Sommerhaus der Stars" 2016

Anzeige

RTL/Stefan Menne Chris Töpperwien und Magdalèna Kalley bei "Das Sommerhaus der Stars" 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de