Lange kann es nicht mehr dauern und dann sind sie endlich zu viert! Erst vor wenigen Wochen sorgte die schwangere Denise Kappès (28) für eine Liebes-Sensation: Sie ist wieder in festen Händen. Der neue Mann an der Seite des Ex-Bachelor-Girls heißt Tim und lässt die Vorfreude auf das heranwachsende Baby in ihrem Bauch nur noch mehr steigen. Im Netz hat Denise jetzt verraten, dass es sich bei dem Ungeborenen keinesfalls um den ersten Patchwork-Familienzuwachs handelt: Ihr Neuer hat bereits ein Kind!

In ihrer Instagram-Story stand die 28-Jährige ihren Followern Rede und Antwort. Auf die Frage, ob der kleine Racker, den Denise sehnsüchtig erwartet, auch für Tim der erste Nachwuchs sei, antwortete die Beauty: "Nein. Tim hat eine zauberhafte Tochter!" Weitere Details behielt die Beauty für sich. Vor der Zukunft fürchte sie sich nicht. "Ich habe einen tollen Mann an meiner Seite, der mir die Angst nimmt", erzählte sie – dem Patchwork-Glück steht also nichts mehr im Weg.

Aus dem Schwärmen für ihren Herzbuben kommt die Berlinerin zurzeit gar nicht mehr heraus. "Ich bin so unfassbar dankbar, dass das Schicksal uns zusammengeführt hat. Tim ist der Mann, der mich zu jedem Termin begleitet, der mir ein Bad einlässt, wenn ich Schmerzen habe und meine Launen erträgt", verkündete sie glücklich. Erst vor Kurzem teilte sie das erste Pärchen-Pic der beiden und das bewies: Tim bringt seine Denise auf jeden Fall zum Strahlen.

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès, ehemalige Kuppelshow-Kandidatin

Anzeige

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de