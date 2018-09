Wenige Wochen vor der Geburt ihres ersten Kindes teilt Denise Kappès (28) das allererste Pärchen-Pic mit ihrem neuen Freund Tim. Hinter dem Ex-Der Bachelor-Girl liegen schwere Monate. Nur zwölf Wochen nach der Hochzeit mit Berlin - Tag & Nacht-Star und Kindsvater Pascal Kappés ging die Ehe der beiden in die Brüche. Keine leichte Zeit für die schwangere TV-Beauty, doch ihr neuer Partner bringt sie wieder zum Strahlen. Nach ersten Boyfriend-Details zeigt Denise ihren Liebsten nun offiziell der Öffentlichkeit.

Schon vor einigen Wochen ließ die Berlinerin die Liebesbombe platzen. Die Tattoo-Schönheit hat sich in ihren guten Kumpel Tim verliebt. Öffentlich präsentieren wollte die Brünette ihren Schatz allerdings nicht – bis jetzt! Auf Instagram teilte die 28-Jährige den ersten Pärchen-Schnappschuss. Zu dem süßen Kussfoto schrieb sie: "Danke, ich freue mich einfach auf das, was kommt mit euch!" Wen die einstige Kuppelshow-Kandidatin mit "euch" meint, verriet sie in ihrem Post zwar nicht, allerdings liegt die Vermutung nahe, dass es an Tim und ihr noch ungeborenes Söhnchen gerichtet war.

Im Oktober soll der kleine Junge das Licht der Welt erblicken. Inzwischen ist auch klar, dass Denise ihren Sohn auf natürliche Weise gebären kann. Ihr Herzblatt Tim wird im Übrigen bei der Entbindung dabei sein, wie sie erst vor wenigen Tagen gegenüber Promiflash ausgeplaudert hat.

Collage: Instagram / denise_temlitz_official & pascal.kappes Denise und Pascal Kappés

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, bekannt aus "Der Bachelor"

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès, Ex-Bachelor-Kandidatin

