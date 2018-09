In den vergangenen zwei Staffeln von Sing meinen Song sorgte Mark Forster (34) ordentlich für Stimmung! In der vierten Ausgabe des Tauschkonzerts wurden gleich drei seiner Coverversionen zum "Song des Abends" gewählt – in der fünften Staffel übernahm der Musiker dann sogar selbst die Rolle des Gastgebers. Ab sofort wird die Gesangsshow allerdings ohne den gebürtigen Rhein­land-Pfäl­zer auskommen müssen: Mit emotionalen Worten bestätigte der Sender jetzt das Aus des Künstlers!

Auf seiner Website verabschiedete sich der Sender VOX nun von dem Zuschauerliebling: "Wir danken Mark ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit in den letzten zwei Staffeln, die er [...] mit seiner Persönlichkeit und seinen Songs extrem bereichert hat." Dennoch sei es seit der vierten Staffel gang und gäbe, dass die Gastgeber von Jahr zu Jahr wechseln. Entsprechend müssten die Fans in Zukunft auf die Teilnahme des 34-Jährigen verzichten.

Bei den diesjährigen Weihnachts-Tauschkonzerten wird der "Bauch und Kopf"-Interpret allerdings noch dabei sein. Gemeinsam mit seinen "Sing meinen Song"-Kollegen der fünften Staffel – darunter auch Revolverheld-Frontmann Johannes Strate (38) und Wir sind Helden-Sängerin Judith Holofernes (41) – wird er zum Abschluss noch einmal die schönsten Weihnachtssongs präsentieren.

MG RTL D / Markus Hertrich Mark Forster, "Sing meinen Song"-Gastgeber 2018

MG RTL D / Markus Hertrich Johannes Strate, Mary Roos, Mark Forster, Judith Holofernes, Leslie Clio, Marian Gold und Rea Garvey

MG RTL D / Markus Hertrich Mark Forster und Johannes Strate bei "Sing meinen Song" in Südafrika

