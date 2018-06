Jetzt ist der Gastgeber an der Reihe! In diesem Jahr übernahm Mark Forster (34) zum ersten Mal die Moderation des beliebten Formats Sing meinen Song – das Tauschkonzert. Durch sechs Episoden führte der sympathische Sänger seine Musikerkollegen und das Publikum bereits. Eine Sendung vor dem großen Finale können sich Fans jetzt auf Hits des Songwriters freuen. Diese Songs werden Johannes Strate (38), Rea Garvey (45) und Co. in ihrer Version auf die Bühne bringen!

Am 12 Juni dreht sich alles um den Platin-Musiker. VOX veröffentlichte jetzt die Song-Liste zur Show rund um Mark: Leslie Clio (31) wagt sich an den Song, der den 34-Jährigen im Jahr 2012 zum ersten Mal in die Charts beförderte: "Auf dem Weg". Judith Holofernes (41) knöpft sich das andere Ende vor. Sie covert die letzte Single des deutschen Popsängers "Kogong". Johannes Strate wird mit "Bauch und Kopf" versuchen, ein drittes Mal die begehrte Konfetti-Kanone zu ergattern. Schlagersängerin Mary Roos (69) haucht Marks Fernbeziehungs-Track "Zu dir (Weit weg)" neues Leben ein. Marian Gold (64) gibt "Wir sind groß" seine Stimme und Ray Garvey singt den Nummer-eins-Hit "Stimme".

Natürlich wird auch Mark die Bühne rocken. Er stellt seinen neuen Titel "Like A Lion" vor – und hat für diese Premiere eine Überraschung im Gepäck. Womit er seine Sendungs-Buddys verblüffen will, wird allerdings erst am Ende der Sendung verraten. Auf welchen Song freut ihr euch am meisten? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Hier die Songauswahl im Überblick:

Leslie Clio – "Auf dem Weg"

Judith Holofernes – "Kogong"

Johannes Strate – "Bauch und Kopf"

Mary Roos – "Zu dir (Weit weg)"

Marian Gold – "Wir sind groß"

Rea Garvey – "Stimme"

MG RTL D / Markus Hertrich Die "Sing meinen Song"-Stars am Abend von Revolverheld und Johannes Strate

Anzeige

MG RTL D / Markus Hertrich Mark Forster, "Sing meinen Song"-Gastgeber 2018

Anzeige

MG RTL D / Markus Hertrich Mark Forster, Leslie Clio, Judith Holofernes, Marian Gold und Johannes Strate bei "Sing meinen Song"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de