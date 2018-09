Sind die beiden wieder Feuer und Flamme füreinander? Es wäre immerhin nicht das erste Auf und Ab in der Beziehung zwischen Drew Barrymore (43) und ihrem Ex Justin Long (40). Die beiden hatten sich 2007 kennen und lieben gelernt – zunächst allerdings nicht für allzu lange Zeit: 2008 folgte bereits die erste Trennung. Während der Dreharbeiten für zwei Liebeskomödien fand das On-Off-Paar 2009 zueinander zurück. Aber auch dieses Happy End ging 2010 schon wieder in die Brüche. Wagen die beiden jetzt etwa einen dritten Versuch?

Das vermutet jedenfalls ein Insider gegenüber Page Six. Der Augenzeuge will Drew und Justin im Lowell Hotel an der Upper East Side in New York City gesehen haben. Zwar sollen sie sich bemüht haben, nicht aufzufallen – ihre romantischen Gesten seien aber nicht zu übersehen gewesen. "Er kam alleine rein. Verlassen haben sie das Gebäude aber zusammen. Es sah so aus, als wären sie zusammen, aber bemüht, nicht so auszusehen", plaudert der Berichterstatter aus.

Von den gemunkelten Turteltauben bleiben Statements bisher aus. Allerdings könnte es sich auch um ein rein platonisches Treffen gehandelt haben – immerhin hatte Drew in der Vergangenheit des Öfteren betont, dass sie und Justin noch Freunde seien.

Splash News Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige

Splash News Drew Barrymore und Justin Long

Anzeige

Splash News Justin Long, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de