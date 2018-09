Hat es sich endgültig ausgeturtelt? Tobias Wegener und Natascha Beil sind seit Tag eins DAS Traumpaar der diesjährigen Love Island-Staffel. Die beiden hängen ständig aufeinander, kuscheln ausgiebig – und auch innige Zungenküsse haben die Turteltäubchen schon miteinander ausgetauscht. Bei dem Couple herrscht eitel Sonnenschein – bis jetzt! Denn die Reality-TV-Darsteller haben ihren ersten Streit – und liefern sich ein ordentliches Wortgefecht!

Am Sonntagabend sind Tobi und Natascha eigentlich total auf Kuschelkurs – sie haben schließlich eine innige Nacht in der Privat-Suite verbracht. Doch die Harmonie verfliegt schnell: Nach einer Auseinandersetzung aller Inselbewohner geraten auch die beiden aneinander und diskutieren über ihr Verständnis von Intimität und Zuneigung. "Wenn ich nicht immer deine Nähe suchen würde und würde ankommen und mich dazulegen, dann wäre ich den ganzen Tag weg und du würdest es gar nicht merken", wirft die Blondine dem Muskelmann vor. Der Hottie setzt sich natürlich zur Wehr: "Das hört sich so für mich an, als würde ich dich die ganze Zeit vernachlässigen und nur was mit den Jungs machen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der am meisten Zeit mit dir verbringt."

Aber nicht nur bei Tobi und Natascha kracht es! Auch Tracy Candela und Victor Seitz haben ein Hühnchen miteinander zu rupfen! Die beiden klären bei einem Gespräch, inwiefern ihre Beziehung noch eine Zukunft hat.

RTL II / "Love Island" Tobias Wegener und Natascha Beil nach der zweiten Paarungszeremonie von "Love Island"

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Tobias

RTL II / Magdalena Possert Tracy Candela und Victor Seitz, "Love Island"-Teilnehmer 2018

