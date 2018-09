Zwischen den liebeshungrigen Love Island-Kandidaten knallt es! Bis auf ein paar Pärchen-Streitigkeiten ging es zwischen den Jungs und Mädels auf Mallorca bisher eigentlich ganz harmonisch zu. In Folge sechs verhärten sich die Fronten zwischen den Geschlechtern allerdings gewaltig. Dass die Girls direkt neben den Boys über sie ablästern, geht den Herren der Schöpfung plötzlich zu weit – Beef ist angesagt!

Dass die Männer sich ihrer Meinung nach größtenteils selbst statt ihre Weibchen bespaßen, finden die Mädels alles andere als cool. "Ich bin gerade richtig abgeturnt, aber übelst", macht Julia ihrem Ärger Luft. Die Girls hätten Lust auf männlichen Villa-Zuwachs. Zu viel für Island-Koloss Till Adam! "Du sitzt hier neben mir und lästerst über alle ab. Hast du überhaupt ein bisschen Benehmen? Ihr wollt neue Männer. Das finde ich echt respektlos", schießt der Bademeister gegen Julia.

Eigentlich begann der Morgen so harmonisch. Nachdem Tobias Wegener von seinem Einzeldate mit Natascha Beil zurückgekehrt war, stiftete der Fitness-Liebhaber seine Kollegen an, den Mädels Frühstück zu machen. "Oh, wie süß", wusste vor allem die Blondine den Einsatz ihres Kuppel-Partners zu schätzen.

RTL II / "Love Island" Till Adam bei "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Julia

RTL II / Magdalena Possert Tobias Wegener und Natascha Beil, "Love Island"-Kandidaten

