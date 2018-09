Das Frisuren-Karussell geht weiter! Wer könnte das legendäre Umstyling bei Germany's next Topmodel vergessen, das aus Kandidatin Sally (18) die coole Kurzhaarblondine machte? Eigentlich hatte sie die Modelshow nämlich als schüchterne Brünette begonnen. Nach einem kurzen Schockmoment über ihr gewagtes Make-over setzte die Laufstegschönheit ihre angesagte Haarpracht aber so oft in Szene, wie es nur ging. Jetzt gehört auch die helle Helmfrisur der Vergangenheit an!

In ihrer Instagram-Story präsentiert Sally ihren neuen Look. Ihre blonden Haare glänzen ab sofort in einem feurigen Rot. Ein tiefblauer Lippenstift macht die Verwandlung vom einstigen Bambi-Lookalike in einem heißen Vamp komplett. Wer jetzt denkt, dass ein cooles Event hinter diesem Styling steckt, liegt daneben. So geht Sally einfach nur in die Stadt.

In weiteren Clips ist die 18-Jährige zwar ohne den dunklen Lippenstift unterwegs, aber ein buntes Make-up-Statement gibt es trotzdem: Die Lider des Nachwuchsmodels leuchten in einem Orangeton, der sogar ihre neue It-Frisur unterstreicht. Wie findet ihr Sallys neuen Look? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / xsxllyx Sally, Kandidatin in der 13 Staffel von "Germany's next Topmodel"

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally, GNTM-Kandidatin

Instagram / xsxllyx Sallys Instagram-Story

