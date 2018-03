Es ist der absolute Angstgegner der Germany's next Topmodel-Kandidatinnen: Das Umstyling! Während sich die TV-Zuschauer an diesem Tag immer besonders köstlich amüsieren, wird bei den Girls in einer Tour geheult. Heidi Klum (44), Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) haben sich mal wieder extreme Frisuren für die Mädchen ausgedacht. Zoe Saip und Sally (17) traf es wohl am härtesten! Zoe bekam einen fransigen Vokuhila verpasst – Sally einen blonden, kinnlangen Bob mit Mini-Pony. Nachwuchsmodel Sally hat den Cut noch immer nicht verdaut!

"Wenn ich in den Spiegel geschaut habe, musste ich echt zweimal hinschauen. Ich habe mich nicht damit angefreundet, aber daran gewöhnt, was für den Moment okay ist", erzählte Sally im Anschluss an die Show bei Red. Die Frisur sei einfach nicht sie selbst. Vorher spazierte die Hobbysängerin mit einer langen, brünetten Mähne durch die Gegend. Da half auch keine Umarmung von Model-Mama Heidi.

Trotz Nörgelei ergatterte Sally mit der neuen Haarpracht ihren ersten Job – es geht für ein Fotoshooting nach Mexiko! "Sally ist so angesagt weil sie eben besonders einzigartig ist, gerade wegen der neuen Frisur. Es gibt viele, die erfolgreich sind, aber eine Sally hat eben eine ganz besondere Aura", urteilte Mentor Michael. Was sagt ihr denn zum blonden Bob? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally , GNTM-Kandidatin

Instagram / xsxllyx Sally, Kandidatin in der 13 Staffel von "Germany's next Topmodel"

Ralf Juergens/Getty Images Michael Michalsky bei der Shop-Eröffnung von "ELB by KULT"

