Ist die Gebäck-Saison eröffnet? Schon seit Mitte September warten in den Supermärkten Spekulatius und Lebkuchen auf hungrige Käufer – immerhin steht in weniger als zwei Monaten das Weihnachtsfest vor der Tür! Während sich manch einer bis zum ersten Advent mit den Süßigkeiten zurückhält, machen sich beim anderen bereits zusätzliche Keks-Pfunde bemerkbar. Doch wie sieht es bei den Promis aus: Sind die Stars schon in Stimmung für Kokosmakronen und Co.?

"Ich bin ein sehr großer Weihnachts-Fan", verriet GNTM-Sally (19) im Promiflash-Interview bei der Präsentation des Lambertz FineArt Kalenders in Berlin. Sobald es Spekulatiuskekse in den Regalen gebe, landen diese in ihrer Einkaufstasche. Ganz im Gegensatz zu BTN-Darstellerin Liza Waschke! "Bei mir geht die Weihnachtssaison erst am ersten Advent los", verriet sie. Bis dahin würde die Beauty alle Artikel rund ums Fest boykottieren.

DSDS-Kandidatin Francisca Urio (38) verweigere den Kauf der bunten Kekse nicht – habe sich bisher aber zurückhalten können. "Ich habe bis jetzt noch keine Weihnachtsschokolade gekauft", erzählte die Sängerin Promiflash. Doch das sei gar nicht so einfach: "Im Winter ist es noch verlockender!" Als Gesicht des neuen Schokoladen-Kalenders schafft es Florence Kasumba (43) offenbar nicht, das Naschen nur auf die Winterzeit zu beschränken. "Ich schlemme das ganze Jahr über", gestand die König der Löwen-Darstellerin.

