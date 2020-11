Sally Haas (20) hat sich offenbar beruflich umorientiert! Eigentlich hatte die hübsche Berlinerin 2018 in der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel darum gekämpft, ihren Traum von der Laufstegkarriere wahr werden zu lassen. Doch auch einen musikalischen Werdegang hatte sie bereits 2019 in Betracht gezogen: Die 20-Jährige hatte ihr Talent bei The Voice of Germany unter Beweis gestellt. Ihr neuer Arbeitsplatz hingegen hat mit der großen Bühne wenig bis gar nichts zutun: Sally schuftet jetzt in einem Drogeriemarkt!

"[Ich] arbeite jetzt in einem Drogeriemarkt in der Warenverräumung", erklärte Sally ihren Instagram-Fans und beschrieb zudem ihr Tätigkeitsfeld: "Das heißt: Kisten sortieren und Regale befüllen." Ihr neuer Job sei zwar im Vergleich zu ihren vorherigen TV-Auftritten und den Modeljobs "stinknormal", trotzdem mache ihr die Arbeit aber Spaß. "Ich kann selbstständig arbeiten", nannte sie einen der Vorteile.

Allerdings ist ihre neue Tätigkeit offenbar durchaus körperlich anstrengend und fordernd, denn zuletzt zeigte sich das Ex-GNTM-Girl etwas erschöpft in den sozialen Medien. "Die erste Schicht ist getan: Von 6:00 bis 12:00 Uhr", berichtete sie von ihrem Arbeitstag und betonte: "Jetzt eine Stunde nach Hause und dann wieder vier bis fünf Stunden [arbeiten]."

Anzeige

Instagram / sally.ann Sally Haas im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / sally.ann "The Voice"-Star Sally

Anzeige

Instagram / sally.ann Model Sally Haas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de