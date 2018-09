Ist zwischen Vito Schnabel (32) und Amber Heard (32) schon wieder alles aus? Nach der Trennung von Topmopdel Heidi Klum (45) hatte sich der Kunsthändler häufig in Begleitung des hübschen Leinwand-Stars gezeigt. Im Mai dieses Jahres tauchten die ersten Bilder von den beiden Turteltauben auf. Ein offizielles Liebes-Outing gab es allerdings nie. Und das scheint nun auch hinfällig zu sein. Denn der 32-Jährige hat offenbar längste eine neue Flamme.

Als Vito vergangene Woche die Launch-Party zu dem Film "At Enternity's Gate" in Venedig besuchte, erschien er in weiblicher Begleitung – dabei handelte es sich allerdings nicht um Amber. Dem US-Magazin Star erzählte ein Partygast, dass Vito der Schauspielerin Chloë Sevigny einen Drink nach dem anderen spendiert habe und die beiden auf dem Event sehr vertraut wirkten. "Die waren unzertrennlich, haben zusammen abgefeiert, das Dinner ausgelassen und sich stattdessen in einer dunklen Ecke versteckt", so der Insider. Zärtlichkeiten hätten die zwei zwar nicht ausgetauscht, trotzdem war der Promi-Experte überzeugt: "Sie sind zu 100 Prozent ein Paar."

Amber dürfte ihrem vermeintlich Verflossenen diesen Flirt wohl kaum übel nehmen. Schließlich wurde sie am vergangenen Donnerstag selbst mit einem anderen Mann gesichtet. Mit ihm hatte sie in Los Angeles eine Kino-Vorstellung besucht. Im Gegensatz zu Vitos neuer Bekanntschaft schien Ambers gut aussehender Begleiter seine Identität aber lieber geheim halten zu wollen: Er schirmte sein Gesicht vor den Paparazzi ab.

WENN Vito Schnabel und Amber Heard beim gemeinsamen Lunch

Getty Images Chloë Sevigny bei den Filmfestspielen in Venedig

Getty Images Amber Heard bei der "Her Smell"-Premiere in Kanada

