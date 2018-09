Vor etwa einem Monat gab Ex-Deutschland sucht den Superstar-Teilnehmer Joey Heindle (25) die Trennung von seiner Ehefrau Justine bekannt. Nach nur einem Jahr Ehe gehen die ehemaligen Turteltauben in Zukunft getrennte Wege – wieso es dazu kam, verriet der Dschungelkönig von 2013 bisher nicht. Eine neue Sendung auf RTL II könnte nun Aufschluss darüber geben, was die Beziehung des Pärchens wirklich zum Kriseln gebracht hat.

Am 1. Oktober um 23:15 Uhr soll die erste Folge der neuen RTL II-Show "48h Single – Promis testen ihre Liebe" im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gab, sollen Joey und Justine dort "den ultimativen Beziehungstest" machen. Die beiden verbringen 48 Stunden getrennt voneinander und dürfen dabei ohne Konsequenzen alles tun, was sie wollen. Am Ende der zwei Tage sehen sie sich an, was der jeweils andere erlebt hat. Ob diese Erfahrung letztendlich zur Trennung geführt hat?

In einer Vorschau heißt es: Schon seit einer ganzen Weile sollen Joey und Justine mit Geldsorgen und allgemeinen Beziehungsproblemen zu kämpfen gehabt haben. Und auch Joeys extreme Eifersucht habe bei den beiden immer wieder zu Streit geführt. Während der Sänger seine Herzdame am liebsten rund um die Uhr bei sich hätte, habe sich Justine immer wieder von ihm eingeengt gefühlt.

Facebook / Joey Heindle Joey Heindle, ehemaliger Dschungelkönig

Facebook / Joey Heindle Joey Heindle und seine Justine

Patrick Hoffmann/WENN.com Joey Heindle, DSDS-Sieger

