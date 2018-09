Im Leben von Denise Kappès (28) ist momentan so einiges los! Die Ex-Bachelor-Kandidatin ist zum ersten Mal schwanger – jeden Moment könnte ihr Sohnemann das Licht der Welt erblicken. Mit dem Kindsvater Pascal (28) ist sie zwar nicht mehr zusammen, trotzdem schwebt die werdende Mama seit einigen Wochen wieder auf Wolke sieben. Ihr Freund Tim wird sogar bei der Geburt ihres Knirpses dabei sein. Der Nachwuchs wird also in einer Patchwork-Familie aufwachsen. Vielen Fans stellt sich dabei nur eine Frage: Kennen sich Denise' Ex Pascal und Tim eigentlich?

Obwohl die 28-Jährige hochschwanger ist, nimmt sie sich noch immer Zeit für ihre Follower und beantwortet in den sozialen Medien fleißig Fragen. Ein User will von ihr wissen, ob sich ihr Noch-Ehemann und der neue Mann an ihrer Seite schon über den Weg gelaufen sind. Eine berechtigte Frage – immerhin kennt Denise ihren Liebsten schon seit vielen Jahren. "Nein, die beiden hatten sich nie gesehen", stellt die Bald-Mami in ihrer Instagram-Story klar.

Irgendwann werden sich die beiden Männer aber sicherlich begegnen – schließlich ist Pascal der Papa des noch ungeborenen Wonneproppens. Nach wochenlanger Funkstille stehen die werdenden Eltern inzwischen aber zumindest wieder in Kontakt. "Schon sehr regelmäßig im Moment, ja", bringt die Schwangere ihre Anhänger auf den neusten Stand.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès

AEDT/WENN.com Pascal Kappés und Denise Temlitz bei der "Venus Erotic Fair"-Party 2017

