Was ist nur los bei Matthew Perry (49)? Schon Anfang August soll der Sprecher des ehemaligen Friends-Stars bestätigt haben, dass dieser an ein Krankenhausbett gefesselt sei. Wegen einer kritischen Verletzung des Magen-Darm-Traktes wurde der amerikanisch-kanadische Schauspieler behandelt und notoperiert. Nun gab Matthew selbst bekannt, dass sein Aufenthalt im Hospital doch längere Zeit in Anspruch genommen hat, als er erwartet hätte.

"Drei Monate in einem Krankenhausbett – Check!", erklärte der 49-Jährige seinen Fans auf Twitter. Wieso sich seine Behandlung nun doch so in die Länge gezogen hatte, ließ Matthew allerdings unkommentiert. Trotz spärlicher Informationslage scheinen seine Fans überglücklich zu sein, nach sechs Monaten Ruhe auf der Social-Media-Plattform endlich wieder etwas von dem Chandler-Darsteller zu hören. "Halte uns auf jeden Fall auf dem Laufenden! Bleib entspannt, erhole dich gut und sammle neue Energie!", betonte eine Followerin.

Schon in der Vergangenheit ging Matthew sehr offen mit seinen gesundheitlichen Problemen um. Vor einigen Jahren kämpfte er gegen seine starke Drogen- und Alkoholabhängigkeit an. Und auch nach Schmerzmitteln soll er damals eine Sucht entwickelt haben. Da der Missbrauch von Pillen zu schwerwiegenden Problemen im Magen-Darm-Bereich führen kann, wäre ein möglicher Zusammenhang nicht undenkbar.

WENN Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Jennifer Aniston

Anzeige

Joseph Marzullo/WENN Matthew Perry bei einem Pressetermin für das Theaterstück "The End Of Longing"

Anzeige

Nicky Nelson/WENN Matthew Perry bei einem Screening von "The Kennedys - After Camelot"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de