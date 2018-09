Bei GZSZ geht es rund! Nach einer wilden Partynacht landen Jonas Seefeld (Felix van Deventer, 22) und Sophie Lindh (Lea Marlen Woitack, 31) miteinander im Bett. Doch die turbulente Geschichte könnte in der RTL-Daily zu mehr als nur einem One-Night-Stand führen. Schließlich verbringen die Charaktere auch so immer mehr Zeit miteinander. Jonas-Darsteller Felix könnte sich eine Beziehung zwischen den beiden Turteltauben richtig gut vorstellen!

Felix selbst hätte nie erwartet, dass sein Charakter irgendwann Gefühle für Sophie entwickeln könnte. Seine neue Storyline finde er aber großartig, wie er gegenüber RTL feststellte: "Die passen gut zusammen!" Und das habe auch einen ganz bestimmten Grund: "Jonas verführt sie zum Leben, sie kann endlich wieder Spaß haben!" Bisher spielte Sophie-Darstellerin Lea eine ziemlich ernste Rolle. Dies änderte sich durch ihre Serien-Romanze mit dem jüngeren, aktiven und aufgeweckten Jonas.

Auch die Fans der Serie scheinen von der Entwicklung des Pärchens mehr als begeistert zu sein. In den Facebook-Kommentaren stellte eine Followerin begeistert fest: "Also am Anfang dachte ich: 'Wie bitte? Nicht euer Ernst!' Aber jetzt finde ich die ganz goldig zusammen." Eine andere fügte hinzu: "Er wird erwachsen und sie mal lockerer – irgendwie süß!"

MG RTL D Lea Marlen Woitack und Felix van Deventer bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Jonas (Felix van Deventer) und Sophie (Lea Marlen Woitack)

MG RTL D / Rolf Baumgartner Lea Marlen Woitack und Felix van Deventer bei GZSZ

