Da hatte wohl jemand Lust auf eine optische Veränderung! In den vergangenen Jahren hat sich bei Jenny Frankhauser (26) in Sachen Hairstyle einiges getan. Bekannt wurde die Halbschwester von Daniela Katzenberger (31) vor rund drei Jahren als Blondine. Danach experimentierte die Schlagersängerin mit dem angesagten Granny-Look, der bei ihren Fans super ankam. Nun gönnte sich die Beauty erneut ein Make-over und ließ ordentlich Haare.

Auf ihrem Instagram-Account postete Jenny am Montagnachmittag ein Foto, auf dem sie ihren neuen Haarschnitt präsentiert. Statt einer langen Wallemähne trägt die amtierende Dschungelkönigin jetzt einen schulterlangen Bob und trennte sich damit auch von ihren Extensions. Die 26-Jährige scheint mit dem Ergebnis des Umstylings superzufrieden zu sein. "Wahnsinn, wie dick meine Haare trotz Extensions geworden sind", kommentierte sie das Bild und versah den Beitrag außerdem mit dem Hashtag #NatürlichesHaar.

Ihre Fans sind total begeistert von dem neuen Look des TV-Stars und überhäufen ihn mit Komplimenten. "Oh mein Gott, kurz ist viel viel schöner" oder "Bitte keine Extensions mehr, die sieht so toll aus diese Länge", waren die Reaktionen der User.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Oktober 2016

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Sängerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im März 2018

