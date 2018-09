Wie schnell doch die Zeit vergeht! Das muss Victoria Beckham (44) am vergangenen Wochenende wohl mehrfach gedacht haben. Die Ehefrau von Ex-Profikicker David Beckham (43) feierte mit ihrem eigenen Label zehnjähriges Bestehen. Im Rahmen der London Fashion Week fand das runde Jubiläum am Sonntag statt. Als Unterstützung hatte das ehemalige Spice Girls-Mitglied seine Familie in der Front Row seiner Show sitzen – und insbesondere Töchterchen Harper Seven (7) machte eine zauberhafte und schon ziemlich erwachsene Figur.

Keine Frage aus dem Beckham-Nästhäckchen wird langsam eine kleine Dame! Statt eines bunten, verspielten Looks trug Harper ein schwarzes Kleid mit weißem Spitzenkragen, passenden Lackschühchen und einen Blumenkranz in den Haaren. Wie stolz die Designerin auf ihr Mini-Mi ist, zeigte sie auf einem gemeinsamen Foto auf Instagram. Zwischen all den Backstage-Pics zur Fashion Show findet sich ein schnuckeliges Mutter-Tochter-Bild der beiden. Liebevoll hält Vic ihr Mädchen darauf im Arm und schrieb dazu:"Ich liebe dich, meine Kleine! Deine erste London Fashion Week!"

Tatsächlich hat sich Harper in den vergangenen Wochen optisch sehr verändert. Der Style ist weniger kindlich und vor allem der neue Haarschnitt der Siebenjährigen lässt sie deutlich erwachsener wirken. Der Longbob kombiniert mit dem weißen Blumenkranz der Fashion Show ist aber wohl einer der süßesten Looks, den die kleine Schwester von Brooklyn (19), Romeo (16) und Cruz (13) je getragen hat – oder was meint ihr? Stimmt ab!

Instagram / davidbeckham Harper, Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham (v.l.) bei der Fashion Show von Mama Victoria

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham an ihrem zehnjährigen Label-Jubiläum in London

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Harper Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de