Leidet Kylie Jenner (21) noch immer unter ihrem After-Baby-Body? Es war wohl eine der ganz großen Überraschungen in diesem Jahr: Anfang Februar wurde das Kardashian-Jenner-Küken Mutter von Töchterchen Stormi Webster! Lange wurde über die Schwangerschaft spekuliert – und damit einhergehend auch immer wieder gemunkelt, dass Kylie unter der Veränderung ihres Körpers sehr zu leiden habe. Jetzt sprach die Kosmetikunternehmerin in einem Interview endlich selbst offen über ihr Verhältnis zu ihrer "neuen" Figur!

"Die Schwangerschaft hat meinen Körper komplett verändert in einem sehr jungen Alter. Aber es ist mir egal", stellte Kylie im Interview mit dem amerikanischen Magazin Glamour ein für alle Mal klar. Sie habe die Babybauchphase als schöne Erfahrung aufgefasst und würde alles wieder so durchleben wollen. Dennoch gäbe es seit der Geburt bestimmte Auffälligkeiten: "Meine Brüste sind definitiv dreimal so groß wie damals, was mich stört. Ich habe Dehnungsstreifen an den Brüsten." Kylie habe feststellen müssen, dass auch ihr Bauch und ihre Taille nicht mehr in der gleichen Form wie zuvor sind. Und: "Mein Hintern ist dicker und meine Hüften sind dicker – wie alles", gab die 21-Jährige weiter zu.

Auch wenn Kylie – und das sehe sie auch selber ein – schon kurz nach der Geburt wieder einen beachtlichen Body vorzuweisen hat, gäbe es immer wieder Dinge, die sie gerne an sich optimieren würde: "Es hat sich einfach verändert und, ehrlich gesagt, finde ich, dass ich meinen Style verändern sollte, weil mir aus meinem Schrank nichts von früher passt." Ihr Ziel sei es jetzt, ihre Muskeln zurückzugewinnen: "Ich weiß, dass ich einen superfitten Körper haben kann und alleine für meine Gesundheit möchte ich es schaffen und mich gut fühlen!"

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Sternchen

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Make-up-Mogulin Kylie Jenner, August 2018

