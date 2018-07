Kylie Jenner (20) vermisst ihre alte Figur! Knapp fünf Monate ist es inzwischen her, dass ihre Tochter Stormi das Licht der Welt erblickt hat. Ihre Schwangerschaft hielt die Jungunternehmerin bis zur Geburt geheim – angeblich auch aus Scham wegen ihrer Gewichtszunahme. Zuletzt zeigte sich die Liebste von Rapper Travis Scott (26) zwar wieder rank und schlank, Kylie selbst ist aber offenbar noch immer nicht zufrieden: Jetzt sprach sie ganz offen über ihren After-Baby-Body!

Auf ihrem Youtube-Kanal postete die Make-up-Queen nun ein Video, in dem sie mit ihrer BFF Jordyn Woods (20) Fragen ihrer Fans beantwortet. In dem Clip bestätigt die Neu-Mama, dass viele ihrer Follower glauben, sie habe bereits ihre alte Figur wieder – doch Kylie sieht das anders: "Meine Brüste sind ungefähr dreimal so groß wie früher, wodurch ich auch Dehnungsstreifen bekommen habe", klagt der Keeping up with the Kardashians-Star und erklärt weiter: "Mein Po ist auch fülliger und Bauch und Taille sind noch nicht wieder das, was sie mal waren." Auch ihre alte Kleidung müsse momentan noch im Schrank bleiben.

Gegen die vermeintlichen Schwangerschaftspfunde wolle Kylie jetzt aktiv vorgehen: Der Kardashian-Jenner-Spross habe vor, ab sofort wieder ins Gym zu gehen, um dort an seiner Wunschfigur zu arbeiten. Auch ihre Halbschwester Khloe (34) war schon kurz nach der Geburt ihrer Tochter True ganz heiß darauf, ihren Körper wieder in seinen Ursprungszustand zurückzuversetzen – nach unzähligen Sporteinheiten scheint sie nun allerdings wieder zufrieden zu sein.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Jordyn Woods im Piercingstudio

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Töchterchen Stormi Webster

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, amerikanischer Reality-TV-Star

