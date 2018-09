Wer muss das Love Island-Haus verlassen? Heute Abend steht auf der Liebes-Insel eine große Entscheidung für die Mitbewohner an. Sie müssen wählen, ob Lisa oder Finnja die Show verlässt. Zuvor waren zwei Neuankömmlinge, Jessica und Janina Celine Jahn, eingezogen – und die schnappten den beiden Wackelkandidatinnen nicht nur ihre früheren Boys weg, sondern sorgten auch für Mädelsüberschuss! Von wem werden sich die Islander also verabschieden? Die Promiflash-Leser haben eine klare Tendenz.

In einer Umfrage (Stand: 17. September 2017, 18:11 Uhr) sind sich 76,3 Prozent der Teilnehmer (2.165 User) sicher, dass die brünette Finnja das Haus räumen muss! Die Servicekraft kam erst am zweiten Tag zu "Love Island" und hat sich bis auf Mitstreiterin Sabi und Couple-Partner Sebastian Kögl noch nicht so gut mit den anderen angefreundet. Lisa hingegen ist seit Tag eins dabei – und hat vor allem unter den Jungs gute Freunde gefunden. Nur 23,7 Prozent (674 User) glauben an ihren Rauswurf.

Jedoch müsste auch Lisa auf ihren Herzbuben Yanik Strunkey verzichten, wenn sie bleibt. Der wurde auf Anhieb von Neuling Janina ausgewählt – und zwischen den beiden Flirtbegeisterten scheint es auch ordentlich zu knistern!

Nächste Folge von "Love Island" heute ab 20:15 Uhr bei RTL II

