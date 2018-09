Zwischen den Mädels und Jungs bei Love Island geht die Stimmung immer weiter in den Keller. Besonders in der sechsten Folge des Kuppelformats kam es zwischen den Lagern zum Zoff: Die Girls lästerten über ihre Partner ab und die Boys regten sich darüber auf. Umso willkommener nahte da eine kleine Auszeit. Während die Singles einen getrenntgeschlechtlichen Tag verbrachten, kam es vor allem bei den Männern zu absoluter Hochstimmung. Haben sie die Sendung etwa falsch verstanden?

Bro-Island statt "Love Island"? Zumindest schienen die Herren der Schöpfung in Show sechs ganz nach diesem Motto zu leben. "Heute steigt hier 'ne fette Fete. Wenn wir was feiern, dann, dass die Weiber weg sind", lautete Marcellino Kremers Reaktion auf die sturmfreie Villa. "Wir freuen uns, die Frauen können noch wegbleiben", fand auch Yanik Strunkey. Die Folge: eine dicke Poolparty und so viel Testosteron-Action wie noch an keinem Tag zuvor.

Dabei geht es in der Show doch eigentlich darum, die Partnerin fürs Leben zu finden. Das fiel den Schnuckelchen dann auch wieder ein. "Wir wünschen uns eine Frau, die uns so toll findet, wie wir sind", philosophierte Till Adam mit großen Augen. Die Jungs wünschen sich also nicht gar keine Frauen, sondern einfach nur andere.

Nächste Folge von "Love Island" heute um 20:15 Uhr bei RTL II

RTL II, Love Island Die Männer in der "Love Island"-Villa

RTL II, Love Island Tobias, Sebastian, Till und Victor bei "Love Island"

RTL II, Love Island Die "Love Island"-Kandidaten im Whirlpool

