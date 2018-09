So langsam nimmt Love Island endlich Fahrt auf! In der Folge von gestern Abend zogen nicht nur zwei neue Single-Ladys in die Liebes-Villa, es gab auch den ersten Zoff und die allererste Trennung. Zwischen Tracy Candela und Victor Seitz hängt schon seit einer Weile der Haussegen schief, dennoch hatten die beiden immer wieder zueinandergefunden und wollten es miteinander versuchen. Nach einem klärenden Gespräch hat es sich nun aber endgültig ausgeturtelt. Ex-Islanderin Chethrin Schulze (26) verfolgte vor dem TV das ganze Drama und kann Tracys Verhalten überhaupt nicht nachvollziehen.

Die 26-Jährige war Kandidatin der ersten Staffel gewesen und nimmt ihre Nachfolger seit Folge eins ganz genau unter die Lupe. Besonders der smarte Victor hat ihr Herz im Sturm erobert, umso enttäuschter ist sie von seiner Ex-Kuppelshow-Partnerin Tracy. "Armer Victor, der hat sich von ihr blenden lassen. Sie wollte einfach nur weiterkommen, mehr nicht. Oh du armes Baby, wie gern ich die trösten würde", litt sie mit dem Verflossenen bei Instagram mit. Eigentlich wolle die Berlinerin neutral bleiben, doch bei der Jurastudentin reiße ihr einfach die Hutschnur: "Diese Tracy macht mich einfach unendlich wütend, weil wie den kleinen, süßen Victor verletzt und Victor kann man doch nicht verletzen."

Chethrin ist allerdings nicht die einzige Promi-Supporterin – auch Pietro Lombardi (26) ist Team Victor! Wie der Sunnyboy in den ersten Shows behandelt worden war, ging dem "Phänomenal"-Sänger gegen den Strich. In einer Instagram-Story erklärte er leidenschaftlich: "Vici, alles gut. Wir sind da für dich. Team Pietro ist da für dich."

Nächste Folge von "Love Island" heute um 20:15 Uhr bei RTL II

Instagram / Chethrin_official Chethrin Schulze, Ex-"Curvy Supermodel"-Kandidatin

RTL II, Love Island Victor Seitz und Tracy Candela bei "Love Island" 2018

Clemens Bilan/Getty Images Pietro Lombardi 2016 bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Berlin

