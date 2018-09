Bekommen sich ihr Ex und ihr Neuer in die Haare? Erst vor wenigen Tagen postete Denise Kappès (28) ihr erstes Couple-Pic mit ihrem neuen Freund Tim. Der steht der schwangeren Tattoo-Beauty seit einigen Wochen zur Seite und freut sich mit ihr gemeinsam auf die Geburt von Denises Söhnchen mit ihrem Noch-Ehemann Pascal Kappés (28). Aber was hält Tim eigentlich von dem Ex seiner Liebsten?

Diese Frage beantwortete der Cappy-Fan nun in einer Instagram-Story-Fragerunde: "Ich kenne ihn persönlich nicht und möchte mir deshalb kein Urteil bilden! In manchen Dingen denke ich anders als er. Einige Sachen hätte er sich klemmen können, aber momentan bemüht er sich..." Obwohl Pascal und Denise nicht gerade freundschaftlich auseinandergegangen sind, scheint Tim kein Interesse an einer Auseinandersetzung mit dem Berlin - Tag & Nacht-Star zu haben. Im Gegenteil. Für seine schwangere Freundin versuchte er sogar bereits, zwischen ihr und dem Vater ihres Kindes zu vermitteln – trotz aller Streitereien. "Ich habe schon zwei Mal mit ihm telefoniert, um etwas Ruhe zu schaffen", erklärte Tim.

Auch der Mystery-Man – Denise will das Gesicht ihres Freundes noch nicht öffentlich zeigen – soll es sein, der im Kreißsaal an ihrer Seite wachen soll. Während der sich schon jetzt auf den großen Moment freut, findet Pascal das völlig daneben. Wenn es nach ihm ginge, hätte Tim bei der Geburt seines Sohnes nichts zu suchen.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, bekannt aus "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

Anzeige

Promiflash Pascal Kappés während eines Promiflash-Interviews

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de