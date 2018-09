Mit der Geburt ihrer Tochter True erfüllte sich für Khloe Kardashian (34) ihr sehnlichster Wunsch. Lange wollte die Reality-TV-Beauty schon Mama sein. Im Dezember vergangenen Jahres dann die freudige Nachricht: Die Jeansdesignerin und ihr Freund, Profi-Basketballer Tristan Thompson (27), erwarten ein Mädchen. Seit der Entbindung im Frühjahr begeistert der Keeping up with the Kardashians-Star seine Fans mit zahlreichen Pics seines Babygirls – und dabei stellt sich so langsam heraus: True ist wohl der frechste Kardashian-Jenner-Nachwuchs.

Erst Anfang September teilte die 34-Jährige ein Foto aus dem Urlaub, das ihre Prinzessin beim Herumalbern zeigt. Gemeinsam mit Momager Kris Jenner (62) hat das Mutter-Tochter-Duo darauf keck die Zunge in die Kamera gestreckt. Wenige Wochen später scheint True immer noch großen Gefallen an der Albernheit zu haben. Denn auf einem aktuellen Instagram-Foto ihrer Mama ist sie erneut mit herausgestreckte Zunge zu sehen. Die mehr als 5,1 Millionen Likes beweisen: Die Frechdachs-Allüre ihrer Tochter kommt bei Khloes Community sehr gut an!

Besonders niedlich, auch ohne Trues Lieblingsgeste, ist der Schnappschuss, den Tante Kim (37) am vergangenen Wochenende auf der Foto- und Videoplattform veröffentlicht hat. Zum allerersten Mal haben die Fans die drei Cousinen Chicago, Stormi und True gemeinsam auf einem Pic zu Gesicht bekommen. Die Zuckerpuppen liegen alterstechnisch nur wenige Monate auseinander. Während Kim ihr Babygirl Chi per Leihmutterschaft im Januar bekommen hat, ist Kylies (21) Töchterchen Stormi am 1. Februar zur Welt gekommen. Zwei Monate später, am 12. April, durfte dann auch Khloe ihr erstes – und offenbar ziemlich freches – Kind willkommen heißen.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashians Tochter Thrue Tompson, August 2018

Instagram / https://www.instagram.com/khloekardashian/ True Thompson, Kris Jenner und Khloe Kardashian

Instagram / https://www.instagram.com/p/BnucT8HlycW/?taken-by=kimkardashian Chicago West, True Thompson und Stormi Webster (v.l.)

