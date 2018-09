Geht ihr Bitch-Fight nach über einem halben Jahr Funkstille in die nächste Runde? Was zwischen Carina Spack und Janina Celine Jahn bei Der Bachelor 2018 als innige Freundschaft begonnen hatte, endete nur wenige Wochen nach der Kuppel-Show in einer wahren Medienschlacht. Janina hatte ihrer Villa-BFF im Promiflash-Interview vorgeworfen, es auf Biegen und Brechen ins Rampenlicht schaffen zu wollen. Die Teilnahme ihrer Ex-Konkurrentin am feuchtfröhlichen Kuppelformat Love Island nimmt Carina nun zum Anlass, ordentlich zurückzuschießen!

Die vermeintlich liebeshungrige Islanderin bei ihren Flirtversuchen über die Bildschirme flimmern zu sehen, ist für die 22-Jährige offensichtlich nur ein schlechter Scherz. "Janina hatte mir vorgeworfen, dass ich mediengeil wäre und ich würde andere Formate machen und jetzt sieht man sie in einem anderen Fomat", betonte Carina im Promiflash-Interview. Besonders merkwürdig finde sie es, weil Janina noch vor wenigen Monaten betont habe, wie niveaulos die RTL II-Kuppelshow sei. Für die Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin sei klar: Janina will einfach nur wieder ins Gespräch kommen!

Ob es die Hamburgerin also gar nicht der Liebe wegen in die Show verschlagen hat? Wie man auf sich aufmerksam macht, scheint das Nordlicht jedenfalls zu wissen: Erst am Sonntag war Janina zu den anderen Islandern gestoßen – und hinterließ vor allem bei Kandidat Yanik Strunkey einen bleibenden Eindruck. Der durfte die Blondine bereits auf ihre Zungenspiel-Tauglichkeit prüfen.

RTL II, Love Island "Love Island"-Kandidatin Janina Celine Jahn

Instagram / carina_spack Carina Spack, Ex-Bachelor-Teilnehmerin

Love Island, RTL II Yanik Strunkey und Janina Celine Jahn, "Love Island"-Teilnehmer 2018

