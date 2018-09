Erstes Foto von Cheryl Cole (35) und ihrem kleinen Söhnlein! Am 22. März 2017 ist mit Bear Grey Payne (1) der gemeinsame Spross des ehemaligen One Direction-Stars Liam Payne (25) und der X Factor-Jurorin auf die Welt gekommen. Während die Fans des mittlerweile getrennten Paares immer auf ein Bild des Nachwuchses gewartet haben, bekamen sie von den Eltern nur zwei kleine Hinweise – ein Händchen und die Füßchen des Babys via Social Media. Anderthalb Jahre nach Bears Geburt haben Paparazzi jetzt das erste Mal ein Foto von ihm und seiner Mama geknipst!

Zusammen waren die beiden auf dem Weg zu der Geburtstagsparty von Kimberly Walsh, einer ehemaligen Band-Kollegin von Cheryl, in London. Zwar bekommt die Öffentlichkeit auch auf diesen Fotos nicht die Vorderseite des Kindes zu Gesicht – dafür erhaschen die Fans einen ersten Blick auf den Hinterkopf des kleinen Rackers. In einem blauen Jumper und mit süßem Zopf im lockigen Haar schien er sich auf Mamas Arm sichtlich wohlzufühlen.

Und was macht sein Papa Liam aktuell? Nachdem er und Cheryl im Juli dieses Jahres ihr Beziehungs-Aus bekannt gegeben haben, konzentriert er sich aktuell voll und ganz auf die Arbeit. Erst vor knapp einem Monat brachte er seine neue Single "First Time" auf den Markt.

LDNPIX / MEGA Bear Grey Payne

Anzeige

LDNPIX / MEGA Bear Grey Payne und Cheryl Cole in London

Anzeige

Getty Images Liam Payne bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de