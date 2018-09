Trennungsschmerz bei Alessandra Meyer-Wölden (35)! Bereits seit 2013 lebt die Designerin mit ihrer Familie in Florida. Für die Eröffnung einer neuen Etage in einem Münchener Einkaufszentrum kehrte das Model nun allerdings in seine Heimatstadt zurück. Ihre Tochter und ihre vier Söhne hat die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (40) derweil zu Hause gelassen – andernfalls hätten sie in der Schule gefehlt. Doch ohne ihre kleinen Energiebündel zu verreisen, fiel der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin ziemlich schwer!

"In Bayern hat ja gestern die Schule begonnen und [...] als ich durch München gedüst bin, hat mir so ein bisschen das Herz geblutet", erklärte die 35-Jährige kürzlich im Interview mit Bunte. Sie sei ziemlich wehmütig geworden, als sie die aufgeregten Eltern gesehen hat, die ihre Kinder zum ersten Mal in die Schule brachten. Sie selbst hätte ihre Sprösslinge auch gerne mit in die bayerische Metropole genommen. Die Rasselbande mit zu dem Event zu nehmen, wäre letztendlich aber gar nicht möglich gewesen.

Es habe jedoch auch Vorteile, alleine zu verreisen, wie die fünffache Mama feststellen musste: "Für mich ist der Langstreckenflug [...] wirklich Luxus. Je länger der Flug ist, desto besser", betonte die 35-Jährige. In der Maschine habe sie endlich mal wieder Zeit, ein Buch zu lesen oder sich in Ruhe einen Film anzusehen. Mit ihren Kindern sei das nahezu unmöglich, erklärte Alessandra: "Ein Film hat bei mir früher zwei Stunden gedauert, heutzutage drei bis vier Wochen."

Andreas Rentz/Getty Images Sergiu Luca und Alessandra Meyer-Wölden, "Let's Dance" 2016

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden, Model

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden im Flugzeug von München nach Miami 2018

