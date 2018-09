Sorgt diese Entscheidung erneut für dicke Luft bei den Kardashians? Erst am Donnerstag sorgte der Trailer für die kommende Folge von Keeping up with the Kardashians für ordentlich Gesprächsstoff: Die damals noch schwangere Khloe (34) offenbarte, dass Schwester Kim (37) die Vormundschaft für ihre Tochter True bekommen würde, falls ihr oder ihrem Schatz Tristan Thompson (27) etwas zustoßen sollte. Eine große Ehre für die Unternehmerin – aber ein harter Schlag für Kourtney (39)!

"Weißt du was? Du musst es mir nicht erklären. Ich habe drei Kinder und ich habe auch selbst genug zu tun", zeigte sich Kourtney in dem Clip etwas gefrustet. Für Khloe, die Töchterchen True im April dieses Jahres zur Welt gebracht hat, stehe allerdings fest, dass ihr Kims Erziehungsstil mehr zusage. Doch auch darauf hatte Kourtney eine passende Antwort parat: "Ich meine, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht der Vormund bin, aber ehrlich gesagt, du weißt nicht, was dein Erziehungsstil ist, solange du keine Kinder hast", erklärte die Ex von Scott Disick (35). Sie denke, dass Khloe noch merken werde, dass sie als Mütter mehr Gemeinsamkeiten haben als erwartet. "Khloe entscheidet sich also vielleicht doch noch für mich", so das Fazit der dreifachen Mutter.

Mittlerweile ist Khloes Prinzessin True schon rund fünf Monate alt. Ob sich die Designerin in Bezug auf die Vormundschaft ihres Babys bereits umentscheiden hat? Für die Promiflash-Leser steht jedenfalls fest: Khloe wird ihre Meinung nicht ändern! In einer Umfrage sind sich satte 65 Prozent sicher, dass sich Kim im Ernstfall um True kümmern wird. Nur 35 Prozent glauben an einen Sinneswandel von Khloe.

