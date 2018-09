Vor über 20 Jahren veröffentlichte die Kelly Family ihren Song "An Angel" – gesungen von Angelo Kelly (36). Der damals 13-Jährige fiel allerdings nicht nur wegen seiner zarten Stimme auf, auch seine langen, blond gelockten Haare verschafften ihm Anfang der 90er Jahre einiges an Aufmerksamkeit. Seiner Mähne blieb der irisch-amerikanische Sänger treu, auch heute noch hat er lange Haare. Doch was sagt sein Sohn Gabriel Kelly (17) zu der Frisur?

Im Interview mit Promiflash verriet der 17-Jährige nun: "Ich glaube, die langen Haare stehen ihm. Er hatte mal [...] schulterlange Haare und das sah ganz schrecklich aus!" Trotzdem könne er sich an seinem Vater auch einen raspelkurzen Haarschnitt vorstellen. Angelo selbst scheint davon allerdings nicht begeistert zu sein. "Das hier [seine jetzige Frisur] ist zwar nicht ideal, aber alles andere ist schlimmer!", sagte er lachend im Gespräch.

Demnach scheint der lange Zopf also die ideale Frisur für das Ex-Kelly Family-Mitglied zu sein. Da sind sich Vater und Sohn einig. Eine andere Sache hingegen kann Gabriel überhaupt nicht nachvollziehen: dass sein Papa einst von weiblichen Fans umschwärmt wurde. In der Fernsehsendung Prominent machte er vor wenigen Wochen an seinen Vater gerichtet klar: "Nicht falsch verstehen, aber wenn ich ein Mädchen wäre, wärst du jetzt nicht der attraktivste Teenager gewesen!"

