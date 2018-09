Welche Mutter kennt es nicht! Seit wenigen Wochen ist Elena Miras (26) Mama einer Tochter. Nicht nur während der Schwangerschaft hatte sie ihre Follower im Netz auf dem Laufenden gehalten, auch nach der Geburt teilt sie zuckersüße Clips und Pics ihrer Prinzessin. Anstatt sich über die Offenheit der ehemaligen Love Island-Kandidatin zu freuen, hagelte es jetzt ordentlich Kritik. Das Problem: die Fingernägel des Nachwuchses.

Auf den ersten Blick ist der Schnappschuss auf Instagram einfach nur niedlich. Liebevoll hält Elena die Hand ihres Liebsten Mike Heiter und die ihres Töchterchens Aylen. Ein Detail auf diesem putzigen Pic war einigen Nörglern aber ein Dorn im Auge: Die Fingernägel der Kleinen seien zu dreckig und viel zu lang. Totaler Quatsch, verteidigte sich Mama Elena prompt in ihrer Story und stellte die Situation klar: "Leute, sie ist sechs Wochen und sechs Tage alt. Beruhigt euch, erst ab sechs Wochen darf man die Nägel schneiden."

Auch zahlreiche andere Fans konnten die Aufregung nicht nachvollziehen und nahmen die 26-Jährige in Schutz. "Habt ihr echt nichts Besseres in eurem Leben zu tun, als euch über ein kleines Baby aufzuregen, das angeblich 'Dreck' unter den Nägeln hat", "Vor allem ist das ehrlich krank, wie die Leute nach etwas Negativen suchen" und "Jeder sieht das, was er möchte... Ich sehe eine ganz süße, liebevolle Familie", schrieben sie.

Instagram / elena_miras Hände von Mike Heiter, Elena Miras und Töchterchen Aylen

Anzeige

Instagram / Elena_miras Elena Miras mit Tochter Aylen

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de