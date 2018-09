Er hat seine Traumfrau gefunden! In der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette hat sich Romantiker Jorgo Alatsas neben 19 weiteren Single-Männern in das wilde TV-Abenteuer gestürzt, das Herz von Rosenlady Nadine Klein (32) für sich zu gewinnen. Obwohl seine Chancen zu Beginn äußerst gut gestanden haben, entschied sich die Junggesellin in der fünften Folge gegen den gebürtigen Griechen. Trotzdem läuft es für Jorgo in der Liebe mittlerweile rund: Er hat seine Seelenverwandte in einer anderen Dame gefunden!

Auf Instagram lässt der Hobby-Sänger seine Fans jetzt an seinem Liebesglück teilhaben. Neben einem süßen Strandfoto mit seiner neuen Freundin Bana schreibt er: "Wie das Schicksal und der liebe Gott es so wollen, habe ich in diesem Jahr die Frau meines Lebens gefunden. Seit dem 5. August 2018 haben Bana und ich uns für ein gemeinsames Leben entschieden." Wie ihre Zukunft zusammen aussehen soll, weiß der Masterabsolvent auch schon ganz genau: Er wolle für seine Prinzessin Verantwortung übernehmen, gemeinsam mit ihr wachsen und sie stets respektieren. Im Gegenzug dafür sei sie es, die ihm den Rücken stärke und ihm jegliche Angst nehme.

Nach nur anderthalb Monaten Beziehung ist sich Jorgo also sicher: Er will den Rest seines Lebens mit dem brünetten Lockenkopf verbringen. "Du musst wissen, dass du die Letzte für mich bist, die in mein Leben trat und so nehme ich dich mit auf meinen Lebenspfad." Kein Wunder also, dass seine Follower in den Kommentaren mit "Mr. & Mrs. Alatsas" bereits kleine Anspielungen auf eine Hochzeit machen.

MG RTL D Jorgo Alatsas und Nadine Klein in der fünften Nacht der Rosen

Instagram / jorgoalatsas Jorgo Alatsas, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Jorgo, Bachelorette-Kandidat 2018

