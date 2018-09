Wohl kaum eine Liebesdrama-Konstellation hält die Promi-Fans in Deutschland derzeit so in Atem wie Philipp Stehler (30) und Gerda Lewis (25). Der Bachelor in Paradise-Kandidat war bis vor Kurzem noch offiziell mit seiner Show-Auserwählten Pamela Gil Mata zusammen, verkündete aber am Mittwochabend das Liebes-Aus. Nur wenige Stunden zuvor hatte Gerda ihr Techtelmechtel mit dem Reality-Star öffentlich gemacht. Auch wenn ihre Liebelei inzwischen der Vergangenheit angehört, hatte die GNTM-Teilnehmerin gehörig daran zu knabbern: Mit ihrer zwischenzeitlichen Beziehung zu einem französischen Influencer habe sie versucht, Philipp endgültig abzuschreiben.

Adrien Laurent (24) heißt der dunkelhaarige Franzose, verrät Gerda im Promiflash-Interview. Als sie ihn in Paris besuchte, sei sie zwar gefühlsmäßig nicht mehr so stark bei Philipp gewesen, habe aber noch nicht ganz mit der Sache abgeschlossen gehabt. Außerdem soll der Ex-Kuppelshow-Kandidat sie immer noch angerufen haben. "Deswegen habe ich auch ein bisschen die Ablenkung gesucht, um von ihm wegzukommen, damit ich nicht wieder auf ihn reinfalle, weil ich wusste, er kann Leute ziemlich gut um den Finger wickeln", erklärt die 25-Jährige. Genauso sei es dem 30-Jährigen ihrer Meinung nach auch gelungen, die Fans davon zu überzeugen, seiner Freundin Pam niemals fremdgehen oder wehtun zu können.

Dass Gerdas Beziehung zu Adrien nicht funktionieren würde, sei ihr von Anfang an klar gewesen, gab die Model-Beauty zu. Allein die räumliche Entfernung habe eine gemeinsame Zukunft verhindert, außerdem habe ihr französischer Flirt jede Menge Karriereprojekte gehabt. "Es war natürlich hart, weil ich ihn einfach sehr, sehr gerne hatte. Er ist ein lieber, süßer, lustiger Mensch. Aber es war mir klar, dass das nichts für die Zukunft ist", betont Gerda. Böses Blut fließe nicht zwischen den beiden: Sie sind im Guten auseinander gegangen und mögen sich immer noch.

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW; Instagram / gerda.topmodel.2018 Philipp Stehler und Gerda Lewis

Instagram / pamelita_mata Philipp Stehler und Pamela Gil Mata, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Instagram / gerda.topmodel.2018 Gerda, GNTM-Kandidatin 2018

