Hätte Pamela Gil Mata es ahnen können? Gerade erst gab Philipp Stehler (30) im Netz die Trennung von der Beauty bekannt. Und zwar kurz nachdem Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis (25) Promiflash verraten hatte, dass die Gerüchte stimmten: Sie und Philipp sollen eine Affäre gehabt haben! Nun wundert sich Ex-Bachelor in Paradise-Kollegin Carina Spack, warum Pam seine Liasion nicht schon vorher aufgedeckt hat.

"Der Pam wurden zwischendurch immer irgendwelche Geschichten erzählt und hätte sie etwas vielleicht auch früher geglaubt oder nachgeforscht, hätte sie sich vielleicht etwas gespart", begann sie ihre Überlegungen gegenüber Promiflash. "Also nicht, dass ich ihr in irgendwelcher Weise die Schuld geben will, aber ich glaube, sie hatte zu sehr die rosarote Brille drauf, anstatt irgendwas zu sehen", erzählte Carina. Wenn man schon so viele Hinweise bekomme, solle man diesen auch nachgehen.

Philipp selbst nannte in seinem offiziellen Statement zum Liebes-Aus einen ganz anderen Grund: "Wir sind dann aber an einen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, dass es nicht weitergeht und deshalb die Beziehung beendet", erklärte er in einer Instagram-Story. Auf seine angebliche Liebelei mit Gerda ging der 30-Jährige dabei nicht ein.

Instagram / carina_spack Carina Spack, Ex-Bachelor-Teilnehmerin

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Getty Images Philipp Stehler

