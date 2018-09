Für ihn hat es sich ganz schön schnell wieder ausgeflirtet! Nach nur einem Tag auf der Love Island-Insel musste Christoph Pütz tatsächlich schon wieder seine Koffer packen: Zwar hatte der Feuerwehrmann gleich zu Beginn ein Date mit Natascha Beil, trotzdem konnte sich der 28-Jährige einfach nicht so schnell in die Crew integrieren. Da stellt sich nur die Frage: Hatte der Nachzügler überhaupt eine Chance, dort die große Liebe zu finden?

Nein, wenn es nach dem Ex-Inselbewohner selbst geht. Im Interview mit RTL II erklärte er: "Was die Islander dort in der langen Zeit an Bindungen aufgebaut hatten, konnte ich in der kurzen Zeit leider nicht kompensieren." Christoph habe bewusst versucht, den Löwenanteil seiner Aufmerksamkeit den Frauen zu schenken – musste aber recht schnell feststellen, dass er damit von allen Seiten auf eine Mauer stieß.

"So gut konnte ich gar nicht alle kennenlernen, weil ich ja vor allem bei den Frauen zum Zug kommen musste. Da hat man natürlich schon gemerkt, dass die Jungs längst ihre Territorien abgesteckt hatten", war sich Christoph nach seinem Exit sicher. Nichtsdestotrotz ändere sein unfreiwillig früher Auszug nichts an der Tatsache, dass er das Projekt genossen habe.

RTL II / Magdalena Possert Christoph und Natascha beim Blind Date, "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert Christoph Pütz, "Love Island"-Kandidat 2018

Love Island, RTL II "Love Island"-Kandidaten bei Christophs Auszug

