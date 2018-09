Opferte Lucas Cordalis (51) seine Karriere als Sänger für seine kleine Familie mit Daniela Katzenberger (31)? Gerade kämpft der stolze Papa der kleinen Sophia (3) mit sechs anderen Stars um den Titel Global Gladiator 2018 in Thailand. Nach einer bestandenen Challenge in luftiger Höhe kamen die Stars in ihrem Container ins Plaudern – und Lucas wurde auf seine Karriere als Musiker angesprochen. Dass er nicht mehr so aktiv im Tonstudio steht, habe nämlich einen ganz bestimmten Grund: Lucas hängte wegen Daniela und Sophia seine Gesangslaufbahn mehr oder weniger an den Nagel!

Lucas letztes musikalisches Projekt liegt schon zwei Jahre zurück: Sein letztes Album veröffentlichte er 2016 zusammen mit seiner Liebsten Daniela zur Weihnachtszeit. Doch jetzt gestand der Schlagersänger im "Global Gladiators"-Truck: "Ich vermisse es schon sehr, einfach im Studio zu sein und Musik zu machen. Meine Berufung ist das Kreative, Songs zu schreiben." Doch das alles habe Lucas ein wenig aufgegeben, um mit seiner Frau vor der Kamera zu stehen. Doch etwas Gutes habe das ständige Begleiten von Filmapparaten auch, gab er zu. So hätten er und Dani auch beruflich die Möglichkeit, sehr viel mehr Zeit mit ihrer kleinen Schnecke Sophia zu verbringen.

An der aktuellen Situation würde Lucas aber auch nichts ändern wollen. Seine Frau ist und bleibt eben eine sehr präsente Persönlichkeit der deutschen TV-Landschaft. "Ich unterstütze meine Frau in allem, was sie macht", schloss der 51-Jährige das Thema ab.

