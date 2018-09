Dieser Sommer endete für Sonya Kraus (45) im Krankenhaus – die hübsche Moderatorin hatte es ganz schön erwischt. Noch vor wenigen Wochen turnte und hüpfte sie beim Besuch des "Burning Man-Festivals" durch die Wüste Nevadas und erfüllte sich damit einen Lebenstraum. Im Anschluss daran musste sie allerdings das Krankenbett hüten und nicht nur das: Sonya ging es so schlecht, dass sie in der Klinik am Tropf hing.

Schon seit Tagen teilt die 45-Jährige einen Festivalmoment nach dem anderen mit ihren Followern auf Instagram. Alle Beiträge sprühen nur so vor Lebensfreude – und Sonya schien während des Mega-Events gar nicht mehr aus dem Strahlen herausgekommen zu sein. Umso schockierender daher nun ihre aktuelle Insta-Story: "Burning Woman, 39,5 Grad Fieber", postete die einstige "Talk Talk Talk"-Showmasterin.

Während ihrer Genesung schien sie allerdings schon wieder in Gedanken in der Black Rock City zu sein, wo das Festival stattgefunden hatte. Entsprechend kommentierte sie auch ihren zweiten Clip: "Ich träume vom Burning Man. Niemals endendes Feuer."

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus beim Burning Man Festival 2018

Anzeige

Instagram / sonyakraus Moderatorin Sonya Kraus beim Burning Man Festival 2018

Anzeige

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus, Burning Man Festival 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de