Farrah Abraham (27) sorgt schon wieder für negative Schlagzeilen! Der Teen Mom-Star hat in den vergangenen Monaten mehrfach für viel Wirbel gesorgt. Sei es die Beichte, dass sie und ihre Tochter Sophia gegenseitig Nacktfotos voneinander machen oder ihre jüngste Gewalteskapade, für die sie sogar im Knast landen könnte – das TV-Gesicht ließ keinen Fettnapf aus. Nun folgt der nächste Knaller: Sie wurde während einer Fernsehsendung positiv auf Drogen getestet.

Am Montag war Farrah in der Show Face The Truth zu Gast und musste unter anderem auch unangenehme Fragen zu ihrem Drogenkonsum beantworten. Vollkommen spontan überraschte die Moderatorin Vivica A. Fox sie mit einem Test, dem die 27-Jährige sofort zustimmte. Als sie das Ergebnis hörte, musste sie allerdings schwer schlucken: Sie wurde positiv auf Schlaf- und Beruhigungsmittel getestet – ein Schock für die junge Mutter. Doch Vivica gab Entwarnung: "Das könnte etwas sein, das du von einem Arzt bekommen hast, dass dir vielleicht verordnet wurde –ein Muskelrelaxans oder so etwas." Es handle sich also nicht zwingend um einen Missbrauch der verschreibungspflichtigen Substanzen.

Doch Farrah schien das Ergebnis keinesfalls so einfach hinnehmen zu wollen. "Ich glaube nicht, dass das mein Test war und ich muss das jetzt fragen: Hat jemand etwas vertauscht?", rätselte sie. Sie konnte sich das Ergebnis ihrer Urin-Untersuchung einfach nicht erklären, denn sie nehme keinerlei Medikamente ein.

Farrah Abraham bei der Maxim Hot 100 Party in Los Angeles

Farrah Abraham bei den MTV Movie Awards 2016

Farrah Abraham, "Teen Mom"-Star

