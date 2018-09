Er will lieber auf Nummer sicher gehen! Anfang Juli gaben Justin Bieber (24) und seine einstige Ex-Flamme Hailey Baldwin (21) überraschend ihre Verlobung bekannt – und das nur wenige Wochen nach ihrem Liebes-Comeback. 2019 soll dann groß Hochzeit gefeiert werden und bis dahin gibt es noch so manches zu organisieren. Offenbar will Biebs sich auch finanziell absichern: Er und Hailey sollen derzeit an einem Ehevertrag tüfteln.

Sowohl der kanadische Popstar als auch das Model sollen bereits einen Anwalt engagiert haben, der sie bei den Verhandlungen berät – das erzählte jedenfalls ein Insider dem amerikanischen Nachrichtenportal TMZ. Der Vertrag soll in erster Linie die Vermögenstrennung der beiden sicherstellen, sodass weder Justin noch Hailey im Falle einer möglichen Scheidung für den jeweils anderen blechen müssen.

Ob eventuell Justins Familie da die Finger mit im Spiel hat? Die soll in den vergangenen Wochen immer wieder große Bedenken gehabt und dem "Sorry"-Interpreten geraten haben, die Blitzliebe mit Hailey etwas langsamer angehen zu lassen. Möglicherweise ist das Aufsetzen eines Ehevertrages da ja ein Kompromiss.

Getty Images Hailey Baldwin und ihr Verlobter Justin Bieber, September 2018

MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin in einem Londoner Café

GIOVANNI/MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin in Beverly Hills, September 2018

