Endlich machen sie es offiziell! Schon seit Monaten kursierten immer wieder Liebes-Gerüchte um Faye Montana und Lukas Rieger (19). Obwohl beide die Spekulationen um eine Liebes-Beziehung bisher dementierten oder gar nicht erst auf Nachfragen eingingen, hielten sich die Vermutungen hartnäckig. Gerade in der vergangenen Zeit schossen sich eingefleischte Fans immer häufiger auf die Vorstellung einer romantischen Beziehung zwischen der YouTuberin und dem Sänger ein. Zu Recht, wie sich jetzt herausstellt: Faye und Lukas sind tatsächlich ein Paar!

Die gemeinsame Liebes-Nachricht geben die Verliebten in einem Instagram-Livestream nun auch der Öffentlichkeit preis. "Wir mögen uns sehr, sehr gerne", lässt Lukas seine Anhänger online wissen und holt prompt seine Liebste mit vor die Kamera. Und auch Fayes Management bestätigt gegenüber Promiflash: "Lukas und Faye haben ihre Beziehung bereits am Sonntagabend in einem Instagram-Livestream bestätigt. Darüber hinaus wollen sie sich derzeit aber nicht weiter dazu äußern und ihr Privatleben lieber privat halten."

In einem Promiflash-Interview im Juli dieses Jahres hatte Lukas sich noch ganz anders über seine jetzige Liebste geäußert. "Ich weiß gar nicht, warum es diese Gerüchte gibt. Wir sind einfach Freunde und wir halten unser Privatleben eher bedeckt", hatte er damals eine Liaison mit der Youtuberin verneint.

