Endlich gibt Philipp Stehler (30) ein Lebenszeichen von sich! Nachdem Model Gerda Lewis (25) am Mittwoch öffentlich gemacht hatte, dass sie während seiner Beziehung zu Pamela Gil Mata eine heimliche Liebes-Beziehung zu dem ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten gehabt habe, wurde es zunächst still um Philipp. Auch auf Promiflash-Anfrage wollte sich der TV-Star nicht zu den Vorwürfen seiner vermeintlichen Verflossenen äußern. Jetzt meldet sich der Fitness-Fan endlich zu Wort!

Nach dem großen Gerda-Showdown nahm sich Philipp zwar noch kurz die Zeit, die Trennung von seiner letzten Freundin Pam bekanntzugeben, mit einem Statement zu den Affären-Beschuldigungen hielt er sich allerdings zurück. Jetzt postet der Neu-Single ein vielsagendes Foto auf Instagram. Darauf zu sehen: Ein tauchender Philipp, allein, lediglich vom Element Wasser umhüllt. "Atme und warte", schreibt der einstige Kuppelshow-Kandidat vielsagend dazu.

Noch dazu nimmt sich der Ex-Bachelorette-Kandidat die Zeit, auf einige Fan-Kommentare zu reagieren. Auf die Follower-Aussage "Ich hoffe nicht, dass alles stimmt, was die Weiber sagen" entgegnet Philipp ein schlichtes "Warte ab". Was der Influencer damit genau meint, behält er aktuell noch für sich.

Instagram / Pamelita_mata Philipp Stehler und Pam Mata

Instagram / gerda.jlewis Instagram-Star Gerda Lewis

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler auf Ibiza

