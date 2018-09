Schafft es Love Island-Kandidatin Lisa (21) etwa doch, ihren ausgespannten Schwarm zurückzuerobern? Vor einigen Tagen musste die Blondine mit ansehen, wie Neuzugang Janina Celine Jahn (23) sich ihren Couple-Boy Yanik Strunkey (31) schnappte. Trotzdem gab Lisa nicht auf und lud das Male-Model sogar auf ein Date ein. Auf dem Rendezvous machte Yanik seiner vorigen Partnerin nun wieder Hoffnungen – begeht er damit einen Fehler?

Der 31-Jährige hatte kaum gezögert, die Einladung seiner Co-Islanderin anzunehmen. Daraufhin durften Lisa und Yanik eine Auszeit am Meer genießen. Und anstatt wie in der vorigen Folge zu wiederholen, dass zwischen ihnen nicht mehr als Freundschaft gehen würde, riet er der Masseurin: "Wenn ich du wäre, würde ich um mich kämpfen." Im Gespräch gab Yanik ihr sogar noch weitere Anreize, indem er seine Verbindung zu Janina herunterspielte – sprang da etwa doch kein Funken über? Kein Wunder, dass die verknallte 21-Jährige nun weiter auf Flirtkurs setzt. Sie glaubt, bei ihrem Schwarm auf demselben Level wie die Ex-Bachelor-Teilnehmerin zu sein, nur dass sie eben noch nicht mit ihm geknutscht habe.

In der Strandhütte gab Yanik zu, absichtlich noch nicht klare Kante gezeigt zu haben, weil er selbst noch zwischen den Stühlen hänge. Bei den Fans kam seine Taktik gar nicht gut an, wie zahlreiche Twitter-Kommentare zeigen. "Da schau her, der Yanik hält sich beide warm und genießt den B*tchfight um seine Person. Junge, lass dir Eier wachsen", forderte ein Zuschauer. Andere stellten angesäuert fest, der Qualitätsmanager aus Garbsen sich nur umgarnen lassen wolle und darum seine eigentlich Verflossene neu anstachele. Wie ist eure Meinung? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und Wahre Liebe", nächste Folge heute, den 21. September um 22:25 Uhr bei RTL II.

RTL II / "Love Island" Lisa und Yanik Strunkey nach der zweiten Paarungszeremonie von "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert "Love Island", Yanik und Janina Celine

Love Island, RTL II Yanik und Lisa unterhalten sich in der 11. Folge von "Love Island"

