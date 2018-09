Hintergeht Tristan Thompson (27) seine Freundin etwa schon wieder? Die Schlagzeilen um den Basketballer und seine Liebste Khloe Kardashian (34) nehmen einfach kein Ende: Im Frühjahr hatte der Profisportler die Reality-TV-Beauty während ihrer Schwangerschaft betrogen, woraufhin diese ihm verziehen zu haben schien. Inzwischen war Khloe sogar wieder bereit, zu ihrem Baby-Daddy nach Cleveland zurückzuziehen – doch ob sie diesen Plan auch nach den neuesten Gerüchten durchziehen wird? Der NBA-Spieler wurde erneut gesehen, wie er mit zwei unbekannten Frauen die Nacht durchmachte!

Wie aktuelle Videos und Bilder, die Daily Mail vorliegen, nun zeigen, schien der Hottie das Vertrauen seiner Angebeteten wieder auf die Probe stellen zu wollen: So wurden gleich zwei aufgestylte junge Damen dabei gefilmt, wie sie zu später Stunde einen Nachtclub in Hollywood verließen. Am Tor wurden sie aufgefordert, kurz zu warten – wenige Sekunden später trat auch Tristan aus dem Tor der Disco. Obwohl die Partygesellschaft in getrennten Autos davonfuhr, war deutlich zu sehen, dass sie zusammengehörten.

Schon Anfang des Monats hatte sich erneut ein Streit zwischen den früheren Turteltauben angedeutet: Kryptische Posts auf Khloes Instagram-Account hatten die Fans des Paars in Sorge versetzt. Nach den Umzugsplänen der 34-Jährigen waren diese jedoch verschwunden – bis jetzt.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Getty Images Tristan Thompson, Profi-Basketballer

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, TV-Bekanntheit

