Im kommenden Jahr begibt sich Heidi Klum (45) bereits zum 14. Mal auf die Suche nach Germany's next Topmodel – und es wird einige Neuerungen in der Castingshow geben. Nach acht Jahren schmiss Juror Thomas Hayo nun überraschend das Handtuch. Ob sein Jury-Kollege Michael Michalsky (51) weiterhin die Model-Qualitäten der Mädels bewerten wird, ist unklar. Zuletzt wurde spekuliert, dass Topmodel Nadja Auermann (47) Thomas' Nachfolgerin werden könnte. Doch jetzt gibt es neue Gerüchte, die besagen: Eine feste Jurybesetzung wird es nicht mehr geben!

Nach einem Bericht der Bild-Zeitung soll nur noch Topmodel Heidi als Konstante in der Show zu sehen sein. Die restliche Jury wird angeblich aus wechselnden Gästen bestehen, die jeweils immer nur für wenige Folgen in der Sendung auftreten. So sollen unter anderem der Mode-Designer Philipp Plein (40) sowie Heidis Schatz Tom Kaulitz (29) samt Zwillingsbruder Bill (29) über das Schicksal der Nachwuchsmodels entscheiden. Wie es zu dieser Neuerung kam, verriet ein Insider: "Das neue Konzept vereinfacht vor allem strukturell vieles. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Terminprobleme bei den Juroren während der Dreharbeiten." Mit der veränderten Jury-Besetzung sollen offenbar außerdem die Produktionskosten für die Show gesenkt werden. Ein Wiedersehen mit Thomas soll es in der kommenden Staffel trotzdem geben.

Ein offizielles Statement des Senders ProSieben gibt es bisher nicht, Heidis Vater Günther äußerte sich jedoch zu der geplanten Neuerung: "GNTM geht in die 14. Staffel. Dschungelcamp hat zehn Prozent verloren, Topmodels hat zuletzt wieder zugelegt. Im Laufe der Jahre hat sich viel verändert, wie auch dieses Mal. Aber ich kann nur eins verraten: Heidi ist dabei."

Antony Jones/Getty Images Michael Michalsky, Heidi Klum und Thomas Hayo

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz

Anzeige

FayesVision/WENN.com Heidi Klum in der 13. Staffel von "America's Got Talent"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de